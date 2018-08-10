Підсумковий документ липневого саміту НАТО підготували до приїзду Трампа, - NYT

Радник Трампа наполіг на підготовці комюніке саміту НАТО до його приїзду

Посли країн-учасниць НАТО підготували підсумковий документ липневого саміту в Брюсселі до приїзду на нього президента США Дональда Трампа. Про це пише The New York Times з посиланням на європейських дипломатів і американських чиновників.

Повідомляється, що через декілька тижнів після відмови Трампа підписувати підсумковий документ саміту G7 в Канаді його радник з національної безпеки Джон Болтон попросив послів НАТО узгодити комюніке до початку саміту в Брюсселі. За даними джерел, на такі заходи американська сторона пішла для збереження відносин між Вашингтоном і НАТО.

Джерела NYT відзначили, що за кілька тижнів до саміту Болтон через посла США в НАТО передав пропозицію про підготовку комюніке до початку поїздки Трампа в Європу. Перед самітом на зустрічі з послами генсек НАТО Йенс Столтенберг підтримав цю ідею. В результаті текст комюніке був готовий за кілька днів до старту саміту.

Зазначимо, проходив саміт НАТО в Брюсселі з 10 до 12 липня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сенаті США пропонують обмежити Трампа в можливості виходу з НАТО. Зокрема, законопроект пропонує заборонити йому приймати рішення про вихід з НАТО без схвалення верхньої палати Конгресу.

Крім того, після саміту НАТО американський президент заявив, що після вступу Чорногорії до альянсу вона може втягнути країни НАТО у війну з Росією.