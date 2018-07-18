Черногория может втянуть НАТО в новую войну, - Трамп

Трамп в очередной раз подчеркнул необходимость стран-членов альянса увеличивать расходы на оборону

Черногория может втянуть Североатлантический альянс в новую войну. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, записанном в Хельсинки, передает "Радио Свобода".

Отметим, что указанное интервью было опубликовано 17 июля. Трампа спросили о статье 5 устава НАТО, которая предусматривает, что нападение на члена альянса является нападением на всех членов. Так, американский лидер отметил, что черногорцы - сильный и очень агрессивный народ.

"Это очень сильные люди, очень агрессивные. Они могут стать агрессивными и, поздравляю, вы в Третьей мировой войне", - сказал глава США.

Добавим, что на вопрос ведущего: "Почему мой сын должен ехать в Черногорию защищать ее от нападения?", Трамп ответил: "Я понимаю, о чем вы говорите, я тоже задаю такой вопрос". Однако вместе с тем президент признал, что, по уставу НАТО, альянс должен защищать Черногорию в случае нападения, потому что "все так устроено".

Кроме того, Трамп в очередной раз подчеркнул необходимость стран-членов альянса увеличивать расходы на оборону.

Напомним, 17 июля американский президент заявил, что улучшение финансирования НАТО является его заслугой. Он подчеркнул, что ранее альянс был слабым, но сейчас он снова усилился, что "плохо для России".

При этом, по его словам, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным прошла лучше, чем с союзниками по НАТО.