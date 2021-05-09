Итоги сезона Украинской Премьер-лиги 2020/2021

Сегодня, 9 мая, завершился сезон украинской Премьер-лиги. По итогам сезона "золото" завоевало киевское "Динамо".
Подробнее об итогах сезона - в материале РБК-Украина.
Киевляне оформили чемпионство за три тура до конца, разгромив в домашних стенах "Ингулец" - 5:0. Это стало первое чемпионство "бело-синих" с 2016 года. До этого четыре года подряд УПЛ выигрывал "Шахтер".
Фото: итоговая таблица УПЛ (upl.ua)
Борьба за последнее место в Лиге конференций продолжалась до последнего тура. При этом распределение мест в Лиге чемпионов и Лиге Европы произошло ранее.
Клуб из Закарпатья достаточно шумно вошел в УПЛ. Эпатажный спортивный директор Михаил Кополовец, звездный молодой тренер Василий Кобин, возвращение в УПЛ Артема Милевского. Но в итоге все завершилось большим скандалом.
В начале апреля владелец клуба Валерий Пересоляк попал в санкционный список СНБО, как один из 10 топ-контрабандистов Украины. А в предпоследнем туре против "Шахтера" игроки клуба отказывались выходить на поле на фоне аномальных ставок на разгромное поражение "Миная". В итоге УАФ начало расследование возможной сдачи игры "Минаем", а сам клуб, по информации СМИ, и вовсе может исчезнуть из футбольной карты Украины.
Напомним, 13 мая в Тернополе состоится финал Кубка Украины по футболу. В решающем матче встретятся "Динамо" и "Заря".