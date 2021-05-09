Підсумки сезону української Прем'єр-ліги 2020/2021

Сьогодні, 9 травня, завершився сезон української Прем'єр-Ліги. За підсумками сезону "золото" завоювало київське "Динамо".
Детальніше про підсумки сезону - в матеріалі РБК-Україна.
Киянин оформили чемпіонство за три тури до кінця, розгромивши в домашніх стінах "Інгулець" - 5:0. Це стало перше чемпіонство "біло-синіх" з 2016 року. До цього чотири роки поспіль УПЛ вигравав "Шахтар".
Фото: підсумкова таблиця УПЛ (upl.ua)
Боротьба за останнє місце в Лізі конференцій тривала до останнього туру. При цьому розподіл місць у Лізі чемпіонів і Лізі Європи відбувся раніше.
Клуб із Закарпаття досить шумно увійшов до УПЛ. Епатажний спортивний директор Михайло Кополовець, зірковий молодий тренер Василь Кобін, повернення в УПЛ Артема Мілевського. Але в підсумку все завершилося великим скандалом.
На початку квітня власник клубу Валерій Пересоляк потрапив до списку санкцій РНБО, як один з 10 топ-контрабандистів України. А в передостанньому турі проти "Шахтаря" гравці клубу відмовлялися виходити на поле на тлі аномальних ставок на розгромну поразку "Миная". У підсумку УАФ почало розслідування можливої здачі гри "Минаєм", а сам клуб, за інформацією ЗМІ, і зовсім може зникнути з футбольної карти України.
Нагадаємо, 13 травня в Тернополі відбудеться фінал Кубка України з футболу. У вирішальному матчі зустрінуться "Динамо" та "Зоря".