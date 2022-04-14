У Путина хотят вернуть очные переговоры Украины и России в Беларусь

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии понимания о перспективах продолжения переговоров Украины и России в очном формате. Он добавил, что Москва выступает за проведение встречи в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пескова.