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Итальянцы вышли на улицы, чтоб поддержать женщин Афганистана

Автор: Наталья Скороход

В городах по всей Италии люди вышли на улицы, чтоб поддержать женщин Афганистана. Люди требовали международного давления на талибов с целью позволить женщинам участвовать в образовательной и политической жизни страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Мероприятие прошло под лозунгом #Nonlasciamolesole (Давайте не бросать их). Выступавшие призвали создать постоянный наблюдательный центр по правам женщин в Афганистане при Министерстве иностранных дел и при Организации Объединенных Наций.

Напомним, что в США осудили планы талибов вернуть казни и строгие наказания в Афганистане. Нед Прайс заявил, что это грубое нарушение прав человека.

Ранее сообщалось, что в Афганистане закрылись СМИ после прихода к власти талибов.

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АфганистанИталия