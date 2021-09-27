Итальянцы вышли на улицы, чтоб поддержать женщин Афганистана

В городах по всей Италии люди вышли на улицы, чтоб поддержать женщин Афганистана . Люди требовали международного давления на талибов с целью позволить женщинам участвовать в образовательной и политической жизни страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

Мероприятие прошло под лозунгом #Nonlasciamolesole (Давайте не бросать их). Выступавшие призвали создать постоянный наблюдательный центр по правам женщин в Афганистане при Министерстве иностранных дел и при Организации Объединенных Наций.

Напомним, что в США осудили планы талибов вернуть казни и строгие наказания в Афганистане. Нед Прайс заявил, что это грубое нарушение прав человека.

Ранее сообщалось, что в Афганистане закрылись СМИ после прихода к власти талибов.