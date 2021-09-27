RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Італійці вийшли на вулиці, аби підтримати жінок Афганістану

Автор: Наталья Скороход

У містах по всій Італії люди вийшли на вулиці, щоб підтримати жінок Афганістану. Люди вимагали міжнародного тиску на талібів з метою дозволити жінкам брати участь в освітньому та політичному житті країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Захід пройшов під гаслом #Nonlasciamolesole (Давайте не кидати їх). Виступаючі закликали створити постійний наглядовий центр з прав жінок в Афганістані при Міністерстві закордонних справ і при організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, що в США засудили плани талібів повернути страти і суворі покарання в Афганістані. Нед Прайс заявив, що це грубе порушення прав людини.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані закрилися ЗМІ після приходу до влади талібів.

Читайте РБК-Україна в Google News
АфганистанІталія