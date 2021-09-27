Італійці вийшли на вулиці, аби підтримати жінок Афганістану

У містах по всій Італії люди вийшли на вулиці, щоб підтримати жінок Афганістану . Люди вимагали міжнародного тиску на талібів з метою дозволити жінкам брати участь в освітньому та політичному житті країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

Захід пройшов під гаслом #Nonlasciamolesole (Давайте не кидати їх). Виступаючі закликали створити постійний наглядовий центр з прав жінок в Афганістані при Міністерстві закордонних справ і при організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, що в США засудили плани талібів повернути страти і суворі покарання в Афганістані. Нед Прайс заявив, що це грубе порушення прав людини.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані закрилися ЗМІ після приходу до влади талібів.