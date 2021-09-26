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Талибы призвали возобновить международное авиасообщение с Афганистаном

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Воскресенье 26 сентября 2021 19:07
Талибы призвали возобновить международное авиасообщение с Афганистаном Фото: талибы хотят возобновить авиасообщение с Афганистаном (flickr.by/Jim Kelly)
Автор: Инна Собора

Правительство Талибана призвало возобновить международное авиасообщение с Афганистаном. Авиакомпаниям пообещали полноценное сотрудничество.

Об этом сообщаетесть РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель МИД Абдул Кахар Балх заявил, что из-за прекращения международных рейсов многие афганцы не могут вернуться в страну или улететь в деловых или образовательных целях.

"Поскольку проблемы в Международном аэропорту Кабула решены, и аэропорт полностью готов к выполнению внутренних и международных рейсов, Исламский Эмират Афганистана уверяет все авиакомпании, что будет полноценно сотрудничать с ними", - заявил он.

Талибы обнародовали заявление на фоне активизации усилий по открытию страны и получения международного признания после захвата власти в Афганистане в августе.

Сейчас коммерческое авиасообщение с Афганистаном еще не восстановлено. Аэропорт в Кабуле ранее закрыли из-за хаотичной эвакуации десятков тысяч иностранцев и афганцев, захотевших покинуть страну после прихода талибов к власти.

Аэропорт, получивший повреждения во время эвакуации, был вновь открыт с помощью технических специалистов из Катара и Турции.

Хотя некоторые авиакомпании, включая Международные линии Пакистана, частично возобновляли полеты в Афганистан, цены на авиабилеты были в разы выше обычных.

Ранее сообщалось, что афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines возобновляет выполнение внутренних рейсов.

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