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В Афганистане прекратили работу более 150 СМИ после прихода талибов

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Афганистан, Вторник 14 сентября 2021 11:34
В Афганистане прекратили работу более 150 СМИ после прихода талибов Фото: в Афганистане прекратили работу более 150 СМИ после прихода талибов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Афганистане 153 СМИ в 20 провинциях прекратили свою деятельность после захвата страны боевиками радикального движения "Талибан". Это произошло меньше чем за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TOLOnews.

По словам должностных лиц организаций, основными причинами являются как экономические проблемы, так и "новые ограничения".

"Продолжение этой тенденции вызывает опасения. Мы призываем международные организации немедленно принять меры для решения этой проблемы. В противном случае скоро наступит конец свободы прессы и других человеческих и гражданских свобод", - говорится в сообщении.

Организации, поддерживающие свободные СМИ в Афганистане, заявляют, что экономические проблемы в стране являются серьезными, а работа в условиях ограничений создает большие проблемы для СМИ.

Однако талибы заявили, что создадут безопасные условия для СМИ и журналистов, чтобы они могли продолжать свою работу.

Напомним, недавно в НАТО сделали предупреждение талибам, захватившим власть в Афганистане и сформировали правительство.

Добавим, что в ЕС раскритиковали новое правительство Афганистана. Там утверждают, талибы не выполнили основные обещания.

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