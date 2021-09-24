ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США осудили планы талибов возобновить казни и строгие телесные наказания

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 24 сентября 2021 22:49
США осудили планы талибов возобновить казни и строгие телесные наказания Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Госдепартамент США осудил планы пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" вернуть практику казней и отсечения конечностей за совершенные преступления. Подобные действия будут представлять собой грубое нарушение прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы самым решительным образом осуждаем возобновление казней и отсечение (конечностей - ред.)", - сказал в ходе регулярного брифинга Прайс.

Он подчеркнул, что подобные наказания будут представлять собой явное и грубое нарушение прав человека. "Мы твердо привержены международному сообществу, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих и любых подобных злоупотреблениях", - добавил представитель Госдепа.

Напомним, ранее один из основателей "Талибана" мулла Норуддин Тураби заявил о возможности вернуть в Афганистане казни и строгие телесные наказания, такие как ампутация рук.

Читайте РБК-Украина в Google News
Талибан Соединенные Штаты Америки Афганистан
NEWS
Закон об олигархах передадут на подпись, спорных поправок не нашли, - Вениславский
Закон об олигархах передадут на подпись, спорных поправок не нашли, - Вениславский
DAILY
Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией