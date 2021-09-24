США осудили планы талибов возобновить казни и строгие телесные наказания

Госдепартамент США осудил планы пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" вернуть практику казней и отсечения конечностей за совершенные преступления. Подобные действия будут представлять собой грубое нарушение прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы самым решительным образом осуждаем возобновление казней и отсечение (конечностей - ред.)", - сказал в ходе регулярного брифинга Прайс. Он подчеркнул, что подобные наказания будут представлять собой явное и грубое нарушение прав человека. "Мы твердо привержены международному сообществу, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих и любых подобных злоупотреблениях", - добавил представитель Госдепа.