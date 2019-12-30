В Италии приостановили лицензию лоукостера Ernest Airlines, совершающего рейсы в Украину

Фото: самолет компании Ernest Airlines (facebook.com/LvivAirport)

Авиакомпания с 13 января не сможет совершать рейсы и продавать билеты

Управление гражданской авиации Италии (ENAC) приостановило лицензию итальянской бюджетной авиакомпании Ernest Airlines с 13 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica.

Как сообщается, с этой даты перевозчик больше не может предлагать билеты для продажи после этой даты и совершать полеты.

"Приостановление вступит в силу с единственной целью - позволить авиакомпании восстанавливать защиту пассажиров, уже имеющих проездной билет, и предоставлять пользователям необходимую информацию касательно любых отмененных рейсов. Поэтому перевозчик больше не сможет выдавать путевые билеты", - говорится в сообщении.

Также в ENAC отметили, что лицензия останется в силе с учетом украинских рождественских праздников, поскольку Ernest Airlines является лидером на рынке перелетов по направлению Украина-Италия.

"Тем не менее, лицензия остается в силе до 13 января, в том числе с учетом текущих праздников, а также украинского Рождества 7 января и вытекающей из этого необходимости гарантировать полет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мера была принята ENAC на основании положений Регламента (ЕС) №. 1008 за 2008 год, содержащий общие правила предоставления авиационных услуг в Евросоюзе.

Напомним, ранее Ernest Airlines приостановил рейсы по маршрутам Киев - Генуя, Харьков - Рим и Харьков - Милан из-за нерентабельности на зимний сезон. До конца зимнего сезона авиакомпания Ernest Airlines будет сотрудничать только с аэропортами Киева, Одессы и Львова.

Также сообщалось, что украинский лоукостер SkyUp открывает новый рейс из Киева в итальянский город Бари. Рейсы стартуют 30 марта следующего года и будут осуществляться дважды в неделю. Минимальная цена билета составит 1,7 тыс. гривен в одну сторону.



