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Забастовки бортпроводников заставили Lufthansa отменить более 170 рейсов

Новости » Общество     30.12.2019 - 05:24
Забастовки бортпроводников заставили Lufthansa отменить более 170 рейсов
Иллюстративное фото (УНИАН)

Отменены рейсы от 30 декабря до 1 января

В сязи с забастовкой бортпроводников дочерней компании немецкого концерна Lufthansa отменено более 170 рейсов на ближайшие три дня. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Речь идет о лоукостере Eurowings, который отменил сотни авиарейсов
из-за забастовки бортпроводников лоукостера Germanwings. Он является для Eurowings сестринской компанией, а они обе - дочерними компаниями Lufthansa.

Больше всего отменены внутренние рейсы, запланированные в течение 30 декабря - 1 января. Рейсы отменены из аэропортов Кельн-Бонн, Дюссельдорфа, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта.

Компания Eurowings уже извинилась и заявила, что пытается сделать негативное влияние забастовки на пассажиров минимальным. Несмотря на забастовку, остальные тысяча рейсов в течение зимних праздников состоятся согласно расписанию.

Бортпроводники устроили забастовку в связи с тем, что просили разрешения работать на неполную ставку, однако прошение было отклонено.

Напомним, ранее Федеральное авиационное управление США назначило немецкой авиакомпании Lufthansa штраф в размере более 6,4 млн долларов. Причина - полеты в аэропорты Сан-Диего и Филадельфии и из них, несмотря на отсутствие разрешения американского регулятора.

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