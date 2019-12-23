ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинский лоукостер открывает новые рейсы в Португалию и Албанию

Новости » Общество     23.12.2019 - 15:41
Украинский лоукостер открывает новые рейсы в Португалию и Албанию
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Весной 2020 года начнутся полеты из Киева в Лиссабон и Тирану

Украинский лоукостер SkyUp открывает новые рейсы из Киева в Лиссабон (Португалия) и Тирану (Албания). Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Сообщается, что полеты в Лиссабон стартуют с 29 марта. Осуществляться рейсы будут дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Минимальная цена в одну сторону без багажа составляет 2772 грн.

В Тирану полеты стартуют с 30 мая. Авиарейсы будут осуществляться трижды в неделю - по понедельникам, средам и субботам. Минимальная цена стартует 2307 грн.

Ранее РБК-Украина писало, что Ryanair 17 декабря выполнил первый рейс из Кракова в Херсон. Следующий рейс планируется с 15 января. Полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам. Авиабилеты продаются по цене от 10 евро в одну сторону с учетом сборов и перевозки небольшой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см.

Также сообщалось, что SkyUp запустит новые авиарейсы из Харькова в Тбилиси, Батуми, Таль-Авив и Бургас. Авиарейсы начнут осуществлять весной 2020 года.

Украинский лоукостер запускает новые рейсы из Харькова В аэропорту Одессы отменяют рейсы из-за тумана
Новости Украины SkyUpавиасообщение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь