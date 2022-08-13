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В Италию из Украины прибыл первый корабль с кукурузой и соей

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Суббота 13 августа 2022 15:11
В Италию из Украины прибыл первый корабль с кукурузой и соей Фото: в Италию из Украины прибыл первый корабль с кукурузой и соей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В итальянский городок Равенна прибыл первый сухогруз из Украины. Корабль транспортировал кукурузу и сою.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства иностранных дел Италии.

Министерство иностранных дел Италии сообщило о прибытии в Равенну первого корабля с грузом кукурузы и сои.

"Очень довольны прибытием из Украины в Равенну первого корабля с грузом кукурузы и сои. Италия поддерживает все возможные усилия, направленные на пищевую безопасность в мире и Средиземноморье и имплементацию Соглашения об экспорте зерна, поддерживая сопротивление Киева", - пишет МИД Италии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что из портов "Черноморск" и "Южный" вышли еще два судна с украинским продовольствием.

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