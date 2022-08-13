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До Італії з України прибув перший корабель з кукурудзою та соєю

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Субота 13 серпня 2022 15:11
До Італії з України прибув перший корабель з кукурудзою та соєю Фото: до Італії з України прибув перший корабель з кукурудзою та соєю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До італійського містечка Равенна прибув перший суховантаж з України. Корабель транспортував кукурудзу та сою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ Італії.

Міністерство закордонних справ Італії повідомило про прибуття з України в Равенну першого корабля з вантажем кукурудзи та сої.

"Надзвичайно задоволені прибуттям з України в Равенну першого корабля з вантажем кукурудзи та сої. Італія підтримує всі можливі зусилля, спрямовані на харчову безпеку у світі та Середземномор'ї й імплементацію Угоди про експорт зерна, підтримуючи опір Києва", - пише МЗС Італії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з портів "Чорноморськ" і "Південний" вийшли ще два судна з українським продовольством.

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