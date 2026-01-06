ua en ru
Італійця, який відкрито підтримував Путіна, не впустили в Україну

Вівторок 06 січня 2026 17:59
UA EN RU
Італійця, який відкрито підтримував Путіна, не впустили в Україну Фото: Кордон України (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україну не пропустили громадянина Італії на ім’я Рокко, який під час поїздки відкрито висловлював підтримку президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис у соцмережах українки Дар’ї Мельниченко та "Суспільне Ужгород".

За її словами, вона разом з італійцем та його українською дружиною їхала автобусом з Італії до України через пункт пропуску Чоп (Тиса) - Захонь. Під час короткої зупинки чоловік почав спілкування з дівчиною, після чого, за її словами, перейшов до образливих заяв про Україну та її керівництво і заявив, що "поважає Путіна".

"Я в навушниках, говорю по роботі італійською мовою. Він до мене підходить і починає говорити. Питає, куди я їду, і ще багато запитань. Я, звісно, тримаю дистанцію і відповідаю нейтрально. І тут він починає мені розказувати, яка погана у нас країна, який у нас поганий президент, і що він поважає Путіна, і який він молодець", - розповідає дівчина.

Після цього українка звернулася до прикордонників і написала заяву. З її слів, їй одразу повідомили, що іноземця не пропустять на територію України.

Дії прикордонників

Речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук у коментарі "Суспільному" зазначила, що прикордонники не мають права розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами, однак підтвердила, що прикордонний контроль щодо іноземця триває.

Водночас блогер Віталій Глагола повідомив, що прикордонники КПП "Тиса" оформлюють італійцю заборону на в’їзд в Україну.

У TikTok-акаунті Рокко з’явився допис з автобуса, в якому той радів, що прямує до Росії через Україну.

Італійця, який відкрито підтримував Путіна, не впустили в Україну
Акаунт італійця Рокко у TikTok (скриншот зі сторінки Roccocantaro2 у TikTok)

Зазначимо, у вкладці "репости" у TikTok-акаунті Рокко є кілька поширених чоловіком відео про російського президента.

Італійця, який відкрито підтримував Путіна, не впустили в Україну
Акаунт італійця Рокко у TikTok (скриншот зі сторінки Roccocantaro2 у TikTok)

Раніше ми писали про підстави заборони або відмови у в’їзді до України, які застосовуються лише до іноземців та осіб без громадянства. Юрист пояснює, хто може ухвалювати такі рішення, з яких причин їх приймають, чим відрізняється заборона в’їзду від разової відмови, на який строк можуть обмежити в’їзд і як оскаржити такі рішення.

РБК-Україна також писало, що митцям і медійникам можуть відмовити у виїзді за кордон, якщо вони не зможуть підтвердити реальну мету поїздки. Держприкордонслужба перевірятиме правдивість запрошень, зокрема контактуватиме з організаторами заходів, і у разі невідповідностей може відмовити у перетині кордону.

