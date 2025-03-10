Чому митцям та медійникам можуть відмовити у виїзді за кордон: пояснення прикордонників

Прикордонники можуть відмовити у перетині кордону митцям та медійникам через непідтвердження мети поїздки. ДПСУ буде контактувати з організаторами заходів для перевірки правдивості запрошень.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Окрема умова - це підтвердження мети поїздки. Якщо раптом з’ясується, що людина їде не на той захід, куди йому делегує можливість перетину кордону Міністерство культури, то через непідтвердження мети поїздки може бути відмовлено в перетині державного кордону", - розповів Демченко.

Він розповів, що ДПСУ буде перевіряти правдивість мети перетину кордону для участі в конкретному заході. Прикордонники також можуть контактувати з організаторами для уточнення, чи відбувається такий захід й чи запрошувалася туди відповідна людина, а у самої особи запитувати, що вона буде робити за кордоном.

Виїзд за кордон під час воєнного стану

Варто нагадати, що на початку лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на щонайменше 90 днів.

Деякий час тому стало відомо про нові правила перетину кордону для чоловіків-водіїв, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі. Зміни було запроваджено відповідно до постанови уряду.