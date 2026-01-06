Итальянца, который открыто поддерживал Путина, не впустили в Украину

В Украину не пропустили гражданина Италии по имени Рокко, который во время поездки открыто выражал поддержку президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсетях украинки Дарьи Мельниченко и "Суспільне Ужгород" .

По ее словам, она вместе с итальянцем и его украинской женой ехала автобусом из Италии в Украину через пункт пропуска Чоп (Тиса) - Захонь. Во время короткой остановки мужчина начал общение с девушкой, после чего, по ее словам, перешел к оскорбительным заявлениям об Украине и ее руководстве и заявил, что "уважает Путина".

"Я в наушниках, говорю по работе на итальянском языке. Он ко мне подходит и начинает говорить. Спрашивает, куда я еду, и еще много вопросов. Я, конечно, держу дистанцию и отвечаю нейтрально. И тут он начинает мне рассказывать, какая плохая у нас страна, какой у нас плохой президент, и что он уважает Путина, и какой он молодец", - рассказывает девушка.

После этого украинка обратилась к пограничникам и написала заявление. По ее словам, ей сразу сообщили, что иностранца не пропустят на территорию Украины.

Действия пограничников

Пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук в комментарии "Суспільному" отметила, что пограничники не имеют права разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами, однако подтвердила, что пограничный контроль в отношении иностранца продолжается.

В то же время блогер Виталий Глагола сообщил, что пограничники КПП "Тиса" оформляют итальянцу запрет на въезд в Украину.

В TikTok-аккаунте Рокко появилось сообщение из автобуса, в котором тот радовался, что направляется в Россию через Украину.



Аккаунт итальянца Рокко в TikTok (скриншот со страницы Roccocantaro2 в TikTok)

Отметим, во вкладке "репосты" в TikTok-аккаунте Рокко есть несколько распространенных мужчиной видео о российском президенте.



Аккаунт итальянца Рокко в TikTok (скриншот со страницы Roccocantaro2 в TikTok)