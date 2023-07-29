Кому можуть заборонити в'їзд в Україну: юрист назвала основні причини

При перетині українського кордону є вірогідність того, що людину не впуститять в країну. Але за українськими законами, стосується це тільки іноземців, а громадян України не впустити додому не можуть.

У колонці для РБК-Україна адвокат та старший юрист АО "Expatpro" Катерина Затулко розповіла про основні причини, чому можуть заборонити в'їзд до України та як діяти в таких випадках.

Які бувають причини заборони в'їзд в Україну

Загалом заборона вʼїзду – це обмежувальний захід, який можуть застосувати відповідно до законодавства України лише до іноземців та осіб без громадянства. Заборона вʼїзду не застосовується до громадян України.

"Заборонити вʼїзд іноземцям можуть органи Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Національної поліції України та Служби безпеки України", – зазначає юрист.

Заборона вʼїзду застосовується:

в інтересах забезпечення національної безпеки України або охорони громадського порядку, або боротьби з організованою злочинністю;

або охорони громадського порядку, або боротьби з організованою злочинністю; з метою забезпечення охорони здоров'я , захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;

, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні; якщо у клопотанні про в'їзд в Україну така особа подала про себе завідомо неправдиві відомості або підроблені документи;

якщо паспортний документ такої особи, віза підроблені, зіпсовані чи не відповідають установленому зразку або належать іншій особі;

або належать іншій особі; якщо така особа порушила правила перетинання кордону , митні правила, санітарні норми чи правила або не виконала законних вимог посадових та службових осіб Державної прикордонної та/або митної служби;

, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконала законних вимог посадових та службових осіб Державної прикордонної та/або митної служби; якщо раніше, перебуваючи в Україні, іноземець або особа без громадянства не виконали рішення суду або рішення органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або особа має інші не виконані майнові зобов'язання перед державою, фізичними або юридичними особами;

або рішення органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або особа має інші не виконані майнові зобов'язання перед державою, фізичними або юридичними особами; у випадку, якщо така особа з порушенням встановленого законодавством України порядку здійснила в’їзд на тимчасово окуповану територію України або до району проведення антитерористичної операції чи виїзд з них або вчинила спробу потрапити на ці території поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду.

Зверніть увагу. Ці причини не стосуються осіб, які просять про надання притулку, додаткового захисту або статусу біженця.

Фото: За законами, громадянам України не можуть забороняти в'їзд до рідної країни (Getty Images)

За словами співрозмовниці, заборона в'їзду може бути застосована строком на 1, 3, 5 та 10 років в залежності від того, на якій підставі вона накладається.

"При цьому слід розрізняти рішення про заборону в'їзду та рішення про відмову у в'їзді. Це різні речі", – звертає увагу Катерина Затулко.

Заборона у в'їзді – це захід адміністративної відповідальності, що застосовується під час певного строку (1, 3, 5 чи 10 років) за наявності підстав, передбачених законодавством.

Відмова у в'їзді – це одноразовий адміністративний захід, який застосовують, якщо іноземець не може підтвердити мету приїзду, не має достатньо коштів для перебування в Україні, перетинає кордон, якщо йому раніше заборонили в'їзд.

"Якщо відмова у в'їзді не заснована на забороні перетину кордону, то можна доопрацювати свої документи, які підтверджують мету в'їзду та фінансове забезпечення (наприклад, дооформити запрошення на в'їзд або отримати нову банківську виписку чи гарантійний лист від приймаючої сторони), та ще необмежену кількість разів спробувати перетнути кордон на іншому пункті пропуску та в інший час", – пояснює юрист.

Рішення про заборону в'їзду можна оскаржити в адміністративному порядку до органу, вищого за той, що прийняв рішення, або до суду. При цьому в період оскарження рішення особа не матиме права вʼїжджати на територію України.

"Адміністративна процедура оскарження швидша за судову – зазвичай скарги розглядаються протягом місяця. Судове оскарження може зайняти як декілька місяців, так і рік, в залежності від завантаженості суду. Але судове оскарження ефективніше за адміністративне, адже суди частіше виносять рішення на користь особи", – додає експерт.

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