Італійський суд схвалив екстрадицію українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"

Адвокат 49-річного українця Сергія Кузнєцова заявив, що його клієнт буде переданий Німеччині протягом найближчих днів. Рішення ухвалене після того, як Касаційний суд відхилив остаточну апеляцію захисту.

При цьому адвокат висловив упевненість, що його клієнт буде виправданий в суді.

Кузнєцов заперечує свою причетність до підриву трубопроводів і заявляє, що на момент вибухів перебував в Україні.