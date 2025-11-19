RU

Итальянский суд одобрил экстрадицию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Иллюстративное фото: украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", выдадут Германии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 19 ноября, Верховный суд Италии одобрил экстрадицию в Германию украинца, которого подозревают в подрыве трубопроводов "Северный поток" между РФ и Германией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на APNews.

Адвокат 49-летнего украинца Сергея Кузнецова заявил, что его клиент будет передан Германии в течение ближайших дней. Решение принято после того, как Кассационный суд отклонил окончательную апелляцию защиты.

При этом адвокат выразил уверенность, что его клиент будет оправдан в суде.

Кузнецов отрицает свою причастность к подрыву трубопроводов и заявляет, что на момент взрывов находился в Украине.

 

Подрыв газопроводов "Северный поток"

Напомним, в сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток газопровода "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. Это привело к утечке около 800 миллионов кубометров газа.

Прокуратура Германии в августе 2025 года сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова по подозрению в организации подрыва газопроводов. С 21 августа он был заключен в курортном городе Риччоне, после чего 16 сентября итальянский суд постановил экстрадицию украинца в Германию.

Защита Кузнецова обжаловала решение, однако в конце октября апелляционный суд Болоньи признал решение об экстрадиции верным.

Отметим, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о том, что Сергей Кузнецов объявил голодовку.

Кроме того, 30 сентября в Польше задержали гражданина Украины Владимира Ж. по подозрению во взрыве газопроводов "Северный поток". Основанием стал ордер на арест, выданный разведкой Германии.

В октябре польский суд отказал в экстрадиции подозреваемого в Германию и постановил немедленно его освободить.

