Итальянский суд одобрил экстрадицию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Подрыв газопроводов "Северный поток"

Напомним, в сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток газопровода "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. Это привело к утечке около 800 миллионов кубометров газа.

Прокуратура Германии в августе 2025 года сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова по подозрению в организации подрыва газопроводов. С 21 августа он был заключен в курортном городе Риччоне, после чего 16 сентября итальянский суд постановил экстрадицию украинца в Германию.

Защита Кузнецова обжаловала решение, однако в конце октября апелляционный суд Болоньи признал решение об экстрадиции верным.

Отметим, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о том, что Сергей Кузнецов объявил голодовку.

Кроме того, 30 сентября в Польше задержали гражданина Украины Владимира Ж. по подозрению во взрыве газопроводов "Северный поток". Основанием стал ордер на арест, выданный разведкой Германии.

В октябре польский суд отказал в экстрадиции подозреваемого в Германию и постановил немедленно его освободить.