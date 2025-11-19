ua en ru
Італійський суд схвалив екстрадицію українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"

Італія, Середа 19 листопада 2025 22:59
Італійський суд схвалив екстрадицію українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків" Ілюстративне фото: українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків", видадуть Німеччині (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У середу, 19 листопада, Верховний суд Італії схвалив екстрадицію до Німеччини українця, якого підозрюють у підриві трубопроводів "Північний потік" між РФ та Німеччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на APNews.

Адвокат 49-річного українця Сергія Кузнєцова заявив, що його клієнт буде переданий Німеччині протягом найближчих днів. Рішення ухвалене після того, як Касаційний суд відхилив остаточну апеляцію захисту.

При цьому адвокат висловив упевненість, що його клієнт буде виправданий в суді.

Кузнєцов заперечує свою причетність до підриву трубопроводів і заявляє, що на момент вибухів перебував в Україні.

Підрив газопроводів "Північний потік"

Нагадаємо, у вересні 2022 року в результаті підриву сталася розгерметизація двох ниток газопроводу "Північного потоку" та однієї нитки "Північного потоку 2" поблизу данського острова Борнхольм. Це призвело до витоку близько 800 мільйонів кубометрів газу.

Прокуратура Німеччини у серпні 2025 року повідомила про затримання в Італії громадянина України Сергія Кузнєцова за підозрою в організації підриву газопроводів. З 21 серпня він був ув'язнений у курортному місті Річчоне, після чого 16 вересня італійський суд ухвалив екстрадицію українця до Німеччини.

Захист Кузнєцова оскаржив рішення, проте наприкінці жовтня апеляційний суд Болоньї визнав ухвалу про екстрадицію вірною.

Зазначимо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про те, що Сергій Кузнєцов оголосив голодування.

Крім того, 30 вересня у Польщі затримали громадянина України Володимира Ж. за підозрою у вибуху газопроводів "Північний потік". Підставою став ордер на арешт, виданий розвідкою Німеччини.

У жовтні польський суд відмовив в екстрадиції підозрюваного до Німеччини і постановив негайно його звільнити.

