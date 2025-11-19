ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Итальянский суд одобрил экстрадицию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Италия, Среда 19 ноября 2025 22:59
UA EN RU
Итальянский суд одобрил экстрадицию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Иллюстративное фото: украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", выдадут Германии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 19 ноября, Верховный суд Италии одобрил экстрадицию в Германию украинца, которого подозревают в подрыве трубопроводов "Северный поток" между РФ и Германией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на APNews.

Адвокат 49-летнего украинца Сергея Кузнецова заявил, что его клиент будет передан Германии в течение ближайших дней. Решение принято после того, как Кассационный суд отклонил окончательную апелляцию защиты.

При этом адвокат выразил уверенность, что его клиент будет оправдан в суде.

Кузнецов отрицает свою причастность к подрыву трубопроводов и заявляет, что на момент взрывов находился в Украине.

Подрыв газопроводов "Северный поток"

Напомним, в сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток газопровода "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. Это привело к утечке около 800 миллионов кубометров газа.

Прокуратура Германии в августе 2025 года сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова по подозрению в организации подрыва газопроводов. С 21 августа он был заключен в курортном городе Риччоне, после чего 16 сентября итальянский суд постановил экстрадицию украинца в Германию.

Защита Кузнецова обжаловала решение, однако в конце октября апелляционный суд Болоньи признал решение об экстрадиции верным.

Отметим, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о том, что Сергей Кузнецов объявил голодовку.

Кроме того, 30 сентября в Польше задержали гражданина Украины Владимира Ж. по подозрению во взрыве газопроводов "Северный поток". Основанием стал ордер на арест, выданный разведкой Германии.

В октябре польский суд отказал в экстрадиции подозреваемого в Германию и постановил немедленно его освободить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Северный поток
Новости
"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева продвигает капитуляцию Украины: СМИ назвали пункты
"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева продвигает капитуляцию Украины: СМИ назвали пункты
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте