Итальянский суд одобрил экстрадицию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
В среду, 19 ноября, Верховный суд Италии одобрил экстрадицию в Германию украинца, которого подозревают в подрыве трубопроводов "Северный поток" между РФ и Германией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на APNews.
Адвокат 49-летнего украинца Сергея Кузнецова заявил, что его клиент будет передан Германии в течение ближайших дней. Решение принято после того, как Кассационный суд отклонил окончательную апелляцию защиты.
При этом адвокат выразил уверенность, что его клиент будет оправдан в суде.
Кузнецов отрицает свою причастность к подрыву трубопроводов и заявляет, что на момент взрывов находился в Украине.
Подрыв газопроводов "Северный поток"
Напомним, в сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток газопровода "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. Это привело к утечке около 800 миллионов кубометров газа.
Прокуратура Германии в августе 2025 года сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова по подозрению в организации подрыва газопроводов. С 21 августа он был заключен в курортном городе Риччоне, после чего 16 сентября итальянский суд постановил экстрадицию украинца в Германию.
Защита Кузнецова обжаловала решение, однако в конце октября апелляционный суд Болоньи признал решение об экстрадиции верным.
Отметим, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о том, что Сергей Кузнецов объявил голодовку.
Кроме того, 30 сентября в Польше задержали гражданина Украины Владимира Ж. по подозрению во взрыве газопроводов "Северный поток". Основанием стал ордер на арест, выданный разведкой Германии.
В октябре польский суд отказал в экстрадиции подозреваемого в Германию и постановил немедленно его освободить.