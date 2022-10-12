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Італійський енергогігант Enel продав російські активи та вийшов з ринку РФ

Фото: Італійський енергогігант продав російські активи та вийшов з ринку РФ (facebook.com/EnelGroup)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 12 жовтня, енергетичний гігант з Італії Enel повідомив, що завершив продаж своїх російських активів та вийшов з ринку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Найбільша в Європі енергокомпанія повідомила, що продала всю свою частку в ПАТ "Енел Росія" компанії "Лукойл" та інвестиційному фонду "Газпромбанк-Фрезія" за 137 мільйонів євро.

Очікується, що угода позитивно вплине на чистий борг Enel у розмірі близько 610 мільйонів євро і негативно вплине на звітний чистий прибуток у розмірі близько 1,3 мільярда євро.

Enel

Найбільша італійська енергетична компанія, одна з найбільших енергокомпаній світу. Раніше Enel була державною компанією, проте на даний момент частково приватизована. Основні акціонери - міністерство економіки Італії (13,88 %) та державний банк Cassa Depositi e Prestiti (17,36 %), решта акцій знаходяться у вільному обігу (акціонерами Enel виступають крупні міжнародні інвестиційні фонди, страхові компанії, пенсійні фонди, а також громадяни Італії).

Нагадаємо, що італійський енергетичний гігант Enel у червні заявляв, що йде з Росії.

Також стало відомо, що гігант із США "Emerson" вирішив продати свій російський бізнес.

Також, найбільші протезні компанії закривають бізнес у РФ через війну з Україною.

Раніше концерн Veolia закликали піти з України, поки компанія не припинить бізнес в Росії.

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