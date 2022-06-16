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Итальянский энергетический гигант Enel уходит из России

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Рим, Четверг 16 июня 2022 21:26
Итальянский энергетический гигант Enel уходит из России Фото: компания Enel уходит из России (wikimedia.org)
Автор: Юлия Бойко

Итальянский энергетический гигант Enel продает свою долю в компании "Энел Россия" и уходит с российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление Enel на сайте Итальянской фондовой биржи.

Сообщается, что Enel заключил два отдельных соглашения на общую сумму 135 млн долларов. За эту сумму будут проданы 56,43% в ПАО "Энел Россия" компании "Лукойл" и фонду "Газпромбанк-Фрезия".

Закрытие сделки ожидается в третьем квартале и зависит от ряда условий, в частности, решения комиссии РФ по иностранным инвестициями и ФАС России. До этого гендиректор Франческо Стараче анонсировал, что Enel близок к продаже своих российских активов.

Отметим, в состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Еще один ветропарк в Мурманской области достроят в октябре.

Напомним, ранее сообщалось, что Coca-Cola прекращает производство и продажи в Российской Федерации.

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