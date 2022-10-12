Итальянский энергогигант Enel продал российские активы и вышел из рынка РФ

В среду, 12 октября, энергетический гигант из Италии Enel сообщил, что завершил продажу своих российских активов и вышел из рынка РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Крупнейшая в Европе энергокомпания сообщила, что продала всю свою долю в ПАО "Энел Россия" компании "ЛУКойл" и инвестиционному фонду "Газпромбанк-Фрезия" за 137 миллионов евро.

Ожидается, что сделка положительно повлияет на чистый долг Enel в размере около 610 миллионов евро и негативно отразится на отчетной чистой прибыли в размере около 1,3 миллиарда евро.

Enel

Крупнейшая итальянская энергетическая компания, одна из самых больших энергокомпаний мира. Ранее Enel была государственной компанией, однако в настоящее время частично приватизирована. Основные акционеры - министерство экономики Италии (13,88%) и государственный банк Cassa Depositi e Prestiti (17,36%), остальные акции находятся в свободном обращении (акционерами Enel выступают крупные международные инвестиционные фонды, страховые компании, пенсионные фонды, а также граждане Италии).