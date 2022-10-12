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Итальянский энергогигант Enel продал российские активы и вышел из рынка РФ

Фото: Итальянский энергогигант продал российские активы и вышел из рынка РФ (facebook.com/EnelGroup)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 12 октября, энергетический гигант из Италии Enel сообщил, что завершил продажу своих российских активов и вышел из рынка РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Крупнейшая в Европе энергокомпания сообщила, что продала всю свою долю в ПАО "Энел Россия" компании "ЛУКойл" и инвестиционному фонду "Газпромбанк-Фрезия" за 137 миллионов евро.

Ожидается, что сделка положительно повлияет на чистый долг Enel в размере около 610 миллионов евро и негативно отразится на отчетной чистой прибыли в размере около 1,3 миллиарда евро.

Enel

Крупнейшая итальянская энергетическая компания, одна из самых больших энергокомпаний мира. Ранее Enel была государственной компанией, однако в настоящее время частично приватизирована. Основные акционеры - министерство экономики Италии (13,88%) и государственный банк Cassa Depositi e Prestiti (17,36%), остальные акции находятся в свободном обращении (акционерами Enel выступают крупные международные инвестиционные фонды, страховые компании, пенсионные фонды, а также граждане Италии).

Напомним, что итальянский энергетический гигант Enel в июне заявлял, что уходит из России.

Также стало известно, что гигант из США Emerson решил продать свой российский бизнес.

Также крупнейшие протезные компании закрывают бизнес в РФ из-за войны с Украиной.

Ранее концерн Veolia призвали уйти из Украины, пока компания не прекратит бизнес в России.

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