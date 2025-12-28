ua en ru
Головна » Новини » У світі

Італійська поліція викрила схему фінансування ХАМАС через благодійні фонди

Італія, Неділя 28 грудня 2025 00:21
Ілюстративне фото: бойовики ХАМАС (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Італії правоохоронці затримали дев'ятьох осіб за підозрою у фінансуванні палестинського угруповання ХАМАС через благодійні структури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними прокуратури міста Генуя, затриманим інкримінують участь у діяльності організації та фінансову підтримку ХАМАС, який визнаний Європейським Союзом терористичним угрупованням.

Слідство встановило, що протягом останніх двох років підозрювані могли перерахувати пов'язаним із ХАМАС структурам близько 7 мільйонів євро. Кошти збиралися під виглядом гуманітарної допомоги.

Під час обшуків поліція також арештувала активи на суму понад 8 мільйонів євро.

Розслідування розпочалося після виявлення сумнівних фінансових операцій, пише Reuters.

Згодом його масштаби розширилися завдяки співпраці з правоохоронними органами Нідерландів та інших країн ЄС. Координацію дій між державами забезпечувало агентство Євроюст.

Мирна угода між Ізраїлем та ХАМАС

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про готовність країни вжити заходів у відповідь після поранення ізраїльського військового внаслідок вибуху в секторі Газа.

Угруповання ХАМАС заперечує свою причетність до інциденту, припускаючи, що вибуховий пристрій міг залишитися там ще з часів бойових дій.

Також РБК-Україна писало, що 8 жовтня Ізраїль та угруповання ХАМАС за підсумками переговорів, які відбулися в Єгипті, погодилися на реалізацію першого етапу запропонованого ним мирного плану.

Уже за два дні домовленості набули чинності: було запроваджено режим припинення вогню. Ізраїльські сили відступили до буферної зони навколо сектору Газа, а палестинські жителі почали повертатися до покинутих раніше районів.

13 жовтня у Шарм-ель-Шейху лідери Сполучених Штатів, Єгипту та Туреччини підписали угоду про завершення бойових дій у Газі. Вони виступили посередниками у переговорах між Ізраїлем і ХАМАС.

Водночас на початку грудня з’явилася інформація, що Дональд Трамп готується представити другий етап плану врегулювання ситуації в секторі Газа.

