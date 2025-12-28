Італійська поліція викрила схему фінансування ХАМАС через благодійні фонди

В Італії правоохоронці затримали дев'ятьох осіб за підозрою у фінансуванні палестинського угруповання ХАМАС через благодійні структури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними прокуратури міста Генуя, затриманим інкримінують участь у діяльності організації та фінансову підтримку ХАМАС, який визнаний Європейським Союзом терористичним угрупованням.

Слідство встановило, що протягом останніх двох років підозрювані могли перерахувати пов'язаним із ХАМАС структурам близько 7 мільйонів євро. Кошти збиралися під виглядом гуманітарної допомоги.

Під час обшуків поліція також арештувала активи на суму понад 8 мільйонів євро.

Розслідування розпочалося після виявлення сумнівних фінансових операцій, пише Reuters.

Згодом його масштаби розширилися завдяки співпраці з правоохоронними органами Нідерландів та інших країн ЄС. Координацію дій між державами забезпечувало агентство Євроюст.