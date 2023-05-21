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У Швейцарії розбився туристичний літак: є загиблі

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Швейцарія, Неділя 21 травня 2023 01:18
У Швейцарії розбився туристичний літак: є загиблі Фото: туристичний літак із пасажирами розбився в горах Швейцарії (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Поблизу Пон-де-Мартель, в горах Невшатель туристичний літак із пасажирами на борту зазнав аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на RTN.

Літак, зареєстрований у Швейцарії, здійснював туристичний рейс. Він вилетів з аеропорту Ла-Шо-де-Фон в суботу 20 травня, однак зазнав аварії. Загинув пілот і двоє пасажирів.

"Про обставини аварії ми нічого не можемо сказати, оскільки вони наразі невідомі", - зазначив речник поліції Невшателя Жорж-Андре Лозуе.

Зазначається, що уламки літака перебували в особливо важкодоступному місці, тому рятувальні операції виявилися складними. На місці працюють слідчі компетентного органу з визначення причин авіаційних пригод.

Раніше, пасажирський літак у Непалі розбився з 72 людьми на борту. Літак прямував зі столиці Катманду в Покхару.

Також, у Боснії розбився спортивний літак, в результаті чого загинули двоє людей.

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