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В Іспанії на авіабазі розбився винищувач F-18

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Сарагоса, Субота 20 травня 2023 15:55
В Іспанії на авіабазі розбився винищувач F-18 Фото: в Іспанії розбився військовий літак (wikipedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

Винищувач F-18 розбився на авіаційній базі в Іспанії. Пілот встиг катапультуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Інцидент стався у суботу, 20 травня, на авіабазі Сарагоса. Авіакатастрофу підтвердили у Повітряно-космічних силах Іспанії. Військові заявили, що винищувач мав "деякі проблеми".

Літак розбився під час виконання показового польоту. Пілот встиг катапультуватися. Його з ушкодженнями ніг госпіталізували. Наразі життю пілота нічого не загрожує.

Варто зазнати, що F-18 - це американський винищувач-бомбардувальник, розроблений у 1970-хроках. Це основний бойовий літак США. Також він є на озброєнні низки країн Європи та Азії.

Нагадаємо, на початку березня поблизу Рима зіштовхнулися два військові літаки. Обидва пілоти загинули.

Також нещодавно на Алясці розбилися два гелікоптери армії США, внаслідок аварії троє осіб загинули.

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