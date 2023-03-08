ua ru
Ср, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Підтримала війну проти України. У Німеччині судитимуть росіянку

Новость на русском →
Середа 08 березня 2023 23:04
Підтримала війну проти України. У Німеччині судитимуть росіянку Фото: у Німеччині за підтримку війни судитимуть росіянку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Німеччині суд розгляне справу росіянки Єлени Колбаснікової, яка відкрито підтримала війну проти України. Їй може загрожувати тюремний термін.

Як повідомляє РБК-Україна, про це DW заявив представник суду Кельна.

У суді розповіли, що громадянка РФ звинувачується за пунктом 2 статті 140 Кримінального кодексу ФРН, оскільки вона під час проросійської демонстрації 8 травня 2022 року публічно підтримала повномасштабне вторгнення в Україну.

"Росія не агресор. Росія зараз допомагає припинити війну в Україні", - заявляла тоді росіянка.

У виданні зазначають, що згідно з міжнародним правом, ведення агресивної війни є злочином, і той, хто схвалює її, може отримати у Німеччині три роки в'язниці. Але найімовірнішим покаранням за таке правопорушення є грошовий штраф.

Варто зауважити, що Колбаснікова народилася в українському місті Дніпро. Вона є одним із лідерів проросійських протестів у Німеччині та співпрацює з місцевими праворадикальними політиками.

При цьому, згідно з розслідуванням Reuters, вона є одним із прокремлівських агентів впливу в Німеччині. Зокрема, Колбаснікова була причетна до збору коштів на армію окупантів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві СБУ викрила колаборанта, який влаштувався на роботу до Червоного Хреста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суд Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський: фронт, оборона, битва за Бахмут і весь Донбас - перший пріоритет
Зеленський: фронт, оборона, битва за Бахмут і весь Донбас - перший пріоритет
DAILY
Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь