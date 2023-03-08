Підтримала війну проти України. У Німеччині судитимуть росіянку

У Німеччині суд розгляне справу росіянки Єлени Колбаснікової, яка відкрито підтримала війну проти України. Їй може загрожувати тюремний термін.

Як повідомляє РБК-Україна , про це DW заявив представник суду Кельна.

У суді розповіли, що громадянка РФ звинувачується за пунктом 2 статті 140 Кримінального кодексу ФРН, оскільки вона під час проросійської демонстрації 8 травня 2022 року публічно підтримала повномасштабне вторгнення в Україну.

"Росія не агресор. Росія зараз допомагає припинити війну в Україні", - заявляла тоді росіянка.

У виданні зазначають, що згідно з міжнародним правом, ведення агресивної війни є злочином, і той, хто схвалює її, може отримати у Німеччині три роки в'язниці. Але найімовірнішим покаранням за таке правопорушення є грошовий штраф.

Варто зауважити, що Колбаснікова народилася в українському місті Дніпро. Вона є одним із лідерів проросійських протестів у Німеччині та співпрацює з місцевими праворадикальними політиками.

При цьому, згідно з розслідуванням Reuters, вона є одним із прокремлівських агентів впливу в Німеччині. Зокрема, Колбаснікова була причетна до збору коштів на армію окупантів.