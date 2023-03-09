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В Италии офицера ВМС приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу России

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Рим, Четверг 09 марта 2023 22:34
В Италии офицера ВМС приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу России Иллюстративное фото: в Италии офицера ВМС приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Военный трибунал Рима приговорил офицера военно-морских сил Италии Вальтера Бйота к 30 годам тюрьмы. Он тайно сотрудничал с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Как отмечает издание, прокуратура требовала пожизненного заключения для Бйота, но судьи признали общие смягчающие обстоятельства.

Стоит заметить, что такой срок Бйот получил за передачу сотруднику посольства России в Италии секретных фактов и документов в обмен на деньги.

В частности, он предоставлял россиянам секретные документы НАТО, которые являлись "очень конфиденциальными и один - совершенно секретным".

Напомним, ранее стало известно, что в Германии будут судить россиянку за ее открытую поддержку войны РФ против Украины.

Также мы писали, что в Германии задержали сотрудника разведки, который мог передавать россиянам секретную информацию.

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