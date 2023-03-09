Иллюстративное фото: в Италии офицера ВМС приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу России (Getty Images)

Военный трибунал Рима приговорил офицера военно-морских сил Италии Вальтера Бйота к 30 годам тюрьмы. Он тайно сотрудничал с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.