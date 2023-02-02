В Італії назвали сроки передачі Україні ППО SAMPT/T

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegraph .

"Я вважаю, що вона буде введена в експлуатацію протягом семи-восьми тижнів", - заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в ефірі однієї з телепередач.

Пізніше слова голови МЗС підтвердив його секретар.

Зазначається, що ППО здатна перехоплювати 10 цілей одночасно та є єдиною системою європейського виробництва, яка може знищувати балістичні ракети.