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В Италии назвали сроки передачи Украине ПВО SAMPT/T

Фото: ПВО SAMP/T (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Итальянско-французская система ПВО SAMP/T заработает на территории Украины уже в течение следующих семи-восьми недель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

"Я считаю, что она будет введена в эксплуатацию в течение семи-восьми недель", - заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире одной из телепередач.

Позже слова главы МИД подтвердил его секретарь.

ПВО способна перехватывать 10 целей одновременно и является единственной системой европейского производства, которая может уничтожать баллистические ракеты.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина получит радары ПВО GM 200, которые профинансирует Франция.

Также Париж подтвердил соглашение с Италией о покупке 700 зенитных ракет, предназначенных для системы противовоздушной SAMP-T.

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