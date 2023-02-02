В Италии назвали сроки передачи Украине ПВО SAMPT/T

Итальянско-французская система ПВО SAMP/T заработает на территории Украины уже в течение следующих семи-восьми недель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegraph .

"Я считаю, что она будет введена в эксплуатацию в течение семи-восьми недель", - заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире одной из телепередач.

Позже слова главы МИД подтвердил его секретарь.

ПВО способна перехватывать 10 целей одновременно и является единственной системой европейского производства, которая может уничтожать баллистические ракеты.