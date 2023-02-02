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В Італії назвали сроки передачі Україні ППО SAMPT/T

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Четвер 02 лютого 2023 18:34
В Італії назвали сроки передачі Україні ППО SAMPT/T Фото: ППО SAMP/T (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Італійсько-французька система ППО SAMP/T запрацює на території України вже протягом наступних семи-восьми тижнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

"Я вважаю, що вона буде введена в експлуатацію протягом семи-восьми тижнів", - заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в ефірі однієї з телепередач.

Пізніше слова голови МЗС підтвердив його секретар.

Зазначається, що ППО здатна перехоплювати 10 цілей одночасно та є єдиною системою європейського виробництва, яка може знищувати балістичні ракети.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна отримає радари ППО GM 200, які профінансує Франція.

Також Париж підтвердив угоду з Італією про купівлю 700 зенітних ракет, які призначені для системи протиповітряної SAMP-T.

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