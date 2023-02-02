В Італії назвали сроки передачі Україні ППО SAMPT/T
Італійсько-французька система ППО SAMP/T запрацює на території України вже протягом наступних семи-восьми тижнів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegraph.
"Я вважаю, що вона буде введена в експлуатацію протягом семи-восьми тижнів", - заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в ефірі однієї з телепередач.
Пізніше слова голови МЗС підтвердив його секретар.
Зазначається, що ППО здатна перехоплювати 10 цілей одночасно та є єдиною системою європейського виробництва, яка може знищувати балістичні ракети.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна отримає радари ППО GM 200, які профінансує Франція.
Також Париж підтвердив угоду з Італією про купівлю 700 зенітних ракет, які призначені для системи протиповітряної SAMP-T.
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