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В Італії над дослідницьким центром ЄС помітили дрон, він може бути російським

Понеділок 31 березня 2025 11:09
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В Італії над дослідницьким центром ЄС помітили дрон, він може бути російським Ілюстративне фото: українській військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Останніми тижнями системи захисту Об'єднаного дослідницького центру ЄС, який знаходиться в Іспірі, зафіксували п'ять прольотів невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійську газету Corriere della Sera.

За даними видання, безпілотник зник, щойно його було помічено. Однак протягом тижня він літав над одним із об'єктів, які найбільше охороняються на півночі Італії.

Наразі е відомо, чи дрони прилетіли з прилеглих територій, чи з інших місць. Саме співробітники Європейського об'єднаного дослідницького центру попередили органи безпеки про присутність таємничого безпілотника.

Завдяки експериментальній системі виявлення невідомих літальних апаратів, їм удалося перехопити щонайменше п'ять прольотів пристрою за останні кілька днів.

Як пишуть ЗМІ, безпілотник, про який ідеться, на думку експертів, російського виробництва. Зазначається, що подібні дрони можуть бути оснащені камерами і цифровими приладами, здатними знімати ціль у найдрібніших деталях навіть уночі, а також здійснювати тривимірне картографування.

Агентство Ansa своєю чергою пише про те, що прокуратура Мілана невдовзі офіційно почне розслідування щодо даного інциденту.

Невідомі дрони над країнами ЄС

На початку січня цього року на території міжнародного аеропорту "Рига" помітили невідомі безпілотники. У зв'язку з цим Агентство цивільної авіації Латвії звернулося до Держполіції та Служби держбезпеки з проханням розслідувати можливі загрози цивільній авіації.

Також ми писали, що Баварське державне управління кримінальної поліції розпочало розслідування після кількох помічених безпілотників над об'єктами Бундесверу в Манхінгу і Нойбурзі-ан-дер-Донау.

А ось у листопаді минулого року над військовими базами США у Британії пролетіли невеликі безпілотні літальні апарати.

Зокрема на початку 2024-го у Німеччині заявили про регулярні польоти дронів над військовими базами, де тренують українських захисників.

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Італія Дрони Російська Федерація Євросоюз
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