На території аеропорту Риги помітили невідомі дрони

На території міжнародного аеропорту "Рига" 13 січня помітили невідомі безпілотники. У зв'язку з цим Агентство цивільної авіації Латвії звернулося до Держполіції та Служби держбезпеки з проханням розслідувати можливі загрози цивільній авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Як повідомляється, вчора, 13 січня, у повітряному просторі Латвії довелося тричі короткочасно запроваджувати обмеження через польоти невідомих безпілотників, що з'явилися на території аеропорту. Дрони становили істотну небезпеку для польотів цивільної авіації.

За даними Агентства цивільної авіації, у польотах над територією аеропорту "Рига" було задіяно більше одного дрона.

Унаслідок обмежень в інші аеропорти довелося перенаправляти три літаки: рейс авіакомпанії airBaltic Софія - Рига та авіакомпанії Wizzair Кутаїсі - Рига довелося перенаправити до Вільнюса, а рейс компанії Finnair Гельсінкі - Рига розвернули назад до Гельсінкі.

Під час повторних польотів безпілотників раніше переспрямовані рейси авіакомпаній airBaltic і Wizzair повернулися з альтернативного аеродрому у Вільнюсі, залишаючись у режимі очікування в повітряному просторі Латвійської Республіки до відкриття аеродрому, а потім успішно приземлилися в аеропорту "Рига".

Через обмеження, введені через польоти невпізнаних дронів, багато рейсів з аеропорту "Рига" вилітали із запізненням.

Зазначається, що наявна в розпорядженні Агентства цивільної авіації інформація вказує на те, що польоти безпілотників могли бути навмисно здійснені з метою поставити під загрозу безпеку польотів цивільних повітряних суден або навмисно порушити діяльність сектора цивільної авіації Латвії.

Тому відомство просить Держполіцію та Службу держбезпеки Латвії у рамках кримінального процесу розслідувати можливі загрози цивільній авіації.