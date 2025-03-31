В Италии над исследовательским центром ЕС заметили дрон, он может быть российским

В последние недели системы защиты Объединенного исследовательского центра ЕС, который находится в Испире, зафиксировали пять пролетов неизвестных дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera .

По данным издания, беспилотник исчез, как только был замечен. Однако в течение недели он летал над одним из объектов, которые больше всего охраняются на севере Италии.

Пока не известно, прилетели ли дроны с прилегающих территорий или из других мест. Именно сотрудники Европейского объединенного исследовательского центра предупредили органы безопасности о присутствии таинственного беспилотника.

Благодаря экспериментальной системе обнаружения неизвестных летательных аппаратов, им удалось перехватить по меньшей мере пять пролетов устройства за последние несколько дней.

Как пишут СМИ, беспилотник, о котором идет речь, по мнению экспертов, российского производства. Отмечается, что подобные дроны могут быть оснащены камерами и цифровыми приборами, способными снимать цель в мельчайших деталях даже ночью, а также осуществлять трехмерное картографирование.

Агентство Ansa в свою очередь пишет о том, что прокуратура Милана вскоре официально начнет расследование по данному инциденту.

Неизвестные дроны над странами ЕС

В начале января этого года на территории международного аэропорта "Рига" заметили неизвестные беспилотники. В связи с этим Агентство гражданской авиации Латвии обратилось в Госполицию и Службу госбезопасности с просьбой расследовать возможные угрозы гражданской авиации.

Также мы писали, что Баварское государственное управление криминальной полиции начало расследование после нескольких замеченных беспилотников над объектами Бундесвера в Манхинге и Нойбурге-ан-дер-Донау.

А вот в ноябре прошлого года над военными базами США в Британии пролетели небольшие беспилотные летательные аппараты.

В частности, в начале 2024-го в Германии заявили о регулярных полетах дронов над военными базами, где тренируют украинских защитников.