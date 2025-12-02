Італія затвердила новий пакет військової допомоги Україні

Допомога Україні від Італії

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто анонсував 12-й пакет військової допомоги Україні.

"Що стосується України, наша позиція не змінюється. Ми продовжуємо допомагати Києву всім, чим можемо", - казав Крозетто.

Італія допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення армії РФ. Країна вже кілька разів продовжувала дозвіл на постачання Україні військової допомоги.

Зокрема, раніше повідомлялося, що італійський уряд підтримав продовження дозволу на постачання Україні військової допомоги. Для продовження постачання зброї потрібен був дозвіл парламенту.

Після цього Італія передала Україні 11-й пакет військової допомоги. До нього увійшла, зокрема, італійська версію гусеничних бронетранспортерів типу M113 - VCC-2 Camilino.