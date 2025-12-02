Италия утвердила новый пакет военной помощи Украине

Помощь Украине от Италии

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто анонсировал 12-й пакет военной помощи Украине.

"Что касается Украины, наша позиция не меняется. Мы продолжаем помогать Киеву всем, чем можем", - говорил Крозетто.

Италия помогает Украине с начала полномасштабного вторжения армии РФ. Страна уже несколько раз продлевала разрешение на поставку Украине военной помощи.

В частности, ранее сообщалось, что итальянское правительство поддержало продление разрешения на поставку Украине военной помощи. Для продолжения поставок оружия нужно было разрешение парламента.

После этого Италия передала Украине 11-й пакет военной помощи. В него вошла, в частности, итальянская версию гусеничных бронетранспортеров типа M113 - VCC-2 Camilino.