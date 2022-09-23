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Італія запевнила у подальшій підтримці України попри результати виборів

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П'ятниця 23 вересня 2022 13:50
Італія запевнила у подальшій підтримці України попри результати виборів Фото: Лоренцо Гуеріні, міністр оборони Італійської Республіки (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Італії очікуються парламентські вибори вже цієї неділі. Однак їх результати не вплинуть негативно на підтримку України у боротьбі з російською агресією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"У нас будуть вибори на цьому тижні. Але те, що я можу вам сказати дуже відповідально - що яким би не був результат цих виборів, Італія є і буде завжди знаходитися поруч з Україною", – заявив міністр оборони Італійської Республіки Лоренцо Гуеріні.

За словами міністра, боротьба українського народу з російською агресією, є прикладом для усіх інших країни. Гуеріні додав, що Італія протягом останніх місяців робила усе можливе для того, аби Україна й надалі могла боротися за свою свободу.

Під час зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим, сторони обговорили також пакети допомоги, які Італія надає Україні. Попри те, що подробиці пакета не розкриватимуться, Резніков запевнив у тому, що це будуть "дуже ефективні та потрібні речі для ЗСУ".

"Одним з найважливіших моментів, що схилив терези при прийнятті рішення щодо статусу кандидата України на членство ЄС, була позиція італійського уряду та особисто прем'єр-міністра Маріо Драгі, й за це ми дуже вдячні", - додає Резніков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї також заявив про те, що його країна підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

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Італія Російська Федерація
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