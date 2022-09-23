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Италия заверила в дальнейшей поддержке Украины, несмотря на результаты выборов

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 13:50
Италия заверила в дальнейшей поддержке Украины, несмотря на результаты выборов Фото: Лоренцо Гуэрини, министр обороны Итальянской Республики (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Италии ожидаются парламентские выборы уже в это воскресенье. Однако их результаты не окажут негативного влияния на поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"У нас будут выборы на этой неделе. Но то, что я могу вам сказать очень ответственно - что каким бы ни был результат этих выборов, Италия есть и будет всегда находиться рядом с Украиной", – заявил министр обороны Итальянской Республики Лоренцо Гуэрини.

По словам министра, борьба украинского народа с российской агрессией является примером для всех других стран. Гуэрини добавил, что Италия в течение последних месяцев делала все возможное для того, чтобы Украина и дальше могла бороться за свою свободу.

Во время встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, стороны обсудили также пакеты помощи, которые Италия предоставляет Украине. Несмотря на то, что подробности пакета не будут раскрываться, Резников заверил, что это будут "очень эффективные и нужные вещи для ВСУ".

"Одним из важнейших моментов, склонивших весы при принятии решения о статусе кандидата Украины на членство ЕС, была позиция итальянского правительства и лично премьер-министра Марио Драги, и за это мы очень благодарны", - добавляет Резников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Китая Ван И также заявил о том, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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