Голова МЗС Китаю підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, - Кулеба
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запевнив у підтримці його країни суверенітету і територіальної цілісності України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
"Я зустрівся з державним радником, міністром закордонних справ КНР Ван Ї, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій співрозмовник підтвердив повагу Китаю до суверенітету та територіальної цілісності України, а також неприйняття застосування сили як засобу вирішення розбіжностей", - пише Кулеба.
I met with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi to discuss relations between Ukraine and China. My counterpart reaffirmed China’s respect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as its rejection of the use of force as a means of resolving differences. pic.twitter.com/4Q6kJxfNJB— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2022
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 22 вересня, Китай, під час засідання Ради безпеки ООН, закликав Київ та Москву до проведення переговори "без попередніх умов".
Тим часом Москва виключає переговори з Україною у випадку проведення фейкових "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.
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