ua ru
Сб, 22 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Італія заморозила рахунки і віллу сина російського губернатора, який втік з країни

Новость на русском →
П'ятниця 21 квітня 2023 23:46
Італія заморозила рахунки і віллу сина російського губернатора, який втік з країни Фото: Італія заморозила активи сина російського губернатора (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті наказав заморозити активи сибірського губернатора Артема Усса, що втік з країни, перебуваючи під домашнім арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Italy24.

Після розслідування, проведеного Спеціальним підрозділом валютної поліції Фінансової гвардії, та на пропозицію Комітету фінансової безпеки Джорджетті підписав указ про заморожування активів та коштів Усса в Італії.

Серед заморожених активів 40,11% Luxury Sardinia srl, компанії, що володіє капіталом Hotel San Diego srl, яка належить власнику готелю на східному узбережжі Сардинії, акціонером якого є Усс (через кіпрську Dunegenes Trading Limited).

Крім цього, під арешт потрапила вілла в муніципалітеті Базільйо, в районі Мілана, гараж в тому ж будинку і 160 648 євро коштів, що знаходяться в Banco di Sardegna.

Положення встановлює, що "завдання, пов'язані з повідомленням про указ, а також завдання, пов'язані з його виконанням", делегуються валютній поліції, а Агентству державного майна делегується "взяти на себе управління економічними ресурсами". Наказ, пояснюється, "набирає чинності з дня його прийняття та публікується на сайті міністерства та галузевих наглядових органів".

Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що син російського губернатора Олександра Усса, якого мали перевести в США, втік з-під домашнього арешту в Італії. Вже 4 квітня він з'явився у Росії.

Після цього стало відомо про наміри влади Італії заморозити його активи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія
NEWS
З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль
З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни