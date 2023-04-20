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Італія планує заморозити активи сина російського губернатора, який втік з країни

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Рим, Четвер 20 квітня 2023 19:42
Італія планує заморозити активи сина російського губернатора, який втік з країни Фото: Італія планує заморозити активи сина російського губернатора, який втік з країни (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Італії розглядає можливість заморозити активи сина сибірського губернатора Артема Усса. Він втік з країни, перебуваючи під домашнім арештом.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив міністр юстиції Італії Карло Нордіо.

Чиновника викликали до парламенту, щоб він пояснив, як Уссу вдалося втекти з країни. Він був заарештований за ордером США у жовтні.

Міністр у ході свого виступу не розкрив деталі втечі сина російського губернатора, але наголосив, що ведеться розслідування.

"Італія перевіряє, чи можна включити Усса до списку російських громадян, чиї активи можна заморозити. Подивимося, чи зможемо ми хоча б атакувати його у питанні активів", - заявив Нордіо.

Він також зазначив, що ініціював дисциплінарний розгляд проти суддів апеляційного суду Мілана, які змінили запобіжний захід Уссу, коли він перебував під вартою.

Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що син російського губернатора Олександра Усса, якого мали перевести в США, втік з-під домашнього арешту в Італії. Вже 4 квітня він з'явився у Росії.

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