Италия заморозила счета и виллу сбежавшего из страны сына российского губернатора

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Italy24 .

После расследования, проведенного Специальным подразделением валютной полиции Финансовой гвардии, и по предложению Комитета финансовой безопасности Джорджетти подписал указ о замораживании активов и средств Усса в Италии.

Среди замороженных активов 40,11% Luxury Sardinia srl, компании, владеющей капиталом Hotel San Diego srl, принадлежащей владельцу отеля на восточном побережье Сардинии, акционером которого является Усс (через кипрскую Dunegenes Trading Limited).

Кроме этого, под арест попала вилла в муниципалитете Базильо, в районе Милана, гараж в том же доме и 160 648 евро средств, находящихся в Banco di Sardegna.

Положение устанавливает, что "задачи, связанные с уведомлением об указе, а также задачи, связанные с его исполнением", делегируются валютной полиции, а Агентству государственного имущества делегируется "взять на себя управление экономическими ресурсами". Приказ, поясняется, "вступает в силу со дня его принятия и публикуется на сайте министерства и отраслевых надзорных органов".