Мали передати до США. Син російського бізнесмена втік з-під домашнього арешту в Італії

Син російського бізнесмена якого мали перевести до США, втік з-під домашнього арешту в Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на la Repubblica .

Рішення про екстрадицію Усса днями ухвалив Апеляційний суд Мілану за звинуваченням у порушенні ембарго проти Венесуели та банківському шахрайстві.

"Артем Усс, російський підприємець і син губернатора сибірського регіону, був заарештований 17 жовтня за міжнародним ордером на арешт від судової влади Нью-Йорка, втік з-під домашнього арешту після того, як зламав свій електронний браслет", - повідомляють в виданні.

З того, що стало відомо, чоловік, чекаючи, щоб оскаржити рішення суддів, зник з будинку в районі Мілана, де він перебував під домашнім арештом, у другій половині дня середи, 22 березня.

Нині його розшукує поліція.

Зауважимо, нещодавно апеляційний суд Мілана схвалив екстрадицію бізнесмена на підставі спірних звинувачень у контрабанді нафти з Венесуели до Китаю та Росії з ухиленням від санкцій та банківським шахрайством. Але суд також встановив, що умови для екстрадиції відсутні за звинуваченнями в контрабанді військової техніки зі США до Росії та у відмиванні грошей.

Нагадаємо, минулого року США звинуватили п'ятьох росіян в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей , одним з яких був Артем Усс .

Згідно з обвинуваченням, серед незаконно придбаних групою матеріалів були сучасні напівпровідники та мікропроцесори, які використовувалися в літаках-винищувачах, ракетних системах, інтелектуальних боєприпасах, радарах, супутниках та інших військових програмах американського виробництва, придбаних таємними компаніями та спрямованих на російську армію.

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