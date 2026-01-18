Італія заарештувала судно з металом, що прибуло з російського порту

Італійська влада затримала судно під прапором однієї з острівних держав Океанії, яке прибуло до країни з територіальних вод Росії у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

Повідомляється, що на борту судна було понад 33 тисячі тонн металопродукції. Арешт став результатом розслідування, яке координувала прокуратура Бріндізі за участі фінансової поліції та Митного агентства.

Видання пише, що затримання пов’язане з можливим порушенням санкцій Європейського Союзу, запроваджених проти Росії після початку повномасштабної війни проти України.

У межах справи фігурують чотири особи - імпортер вантажу, судновласник і двоє членів екіпажу.

Перевірки після заходу судна до порту виявили численні невідповідності та ознаки фальсифікації документації, зокрема щодо маршрутів, місць стоянки та вантажних операцій.

Аналіз навігаційних даних також засвідчив, що судно перебувало в порту Новоросійська з 13 по 16 листопада 2025 року, де здійснювало заборонене завантаження.

Крім того, слідство встановило, що поблизу російського порту на судні було вимкнено систему AIS (GPS-приймач і транспондер), імовірно, з метою приховування місця перебування та ускладнення контролю з боку компетентних органів.