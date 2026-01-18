ua en ru
Италия арестовала судно с металлом, прибывшее из российского порта

Италия, Воскресенье 18 января 2026 08:00
Италия арестовала судно с металлом, прибывшее из российского порта Иллюстративное фото: грузовое судно контейнеровозов (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Итальянские власти задержали судно под флагом одного из островных государств Океании, которое прибыло в страну из территориальных вод России в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Сообщается, что на борту судна было более 33 тысяч тонн металлопродукции. Арест стал результатом расследования, которое координировала прокуратура Бриндизи при участии финансовой полиции и Таможенного агентства.

Издание пишет, что задержание связано с возможным нарушением санкций Европейского Союза, введенных против России после начала полномасштабной войны против Украины.

В рамках дела фигурируют четыре человека - импортер груза, судовладелец и два члена экипажа.

Проверки после захода судна в порт выявили многочисленные несоответствия и признаки фальсификации документации, в частности относительно маршрутов, мест стоянки и грузовых операций.

Анализ навигационных данных также показал, что судно находилось в порту Новороссийска с 13 по 16 ноября 2025 года, где осуществляло запрещенную загрузку.

Кроме того, следствие установило, что вблизи российского порта на судне была отключена система AIS (GPS-приемник и транспондер), вероятно, с целью сокрытия места пребывания и усложнения контроля со стороны компетентных органов.

Борьба с "теневым флотом" РФ

Ранее РБК-Украина писало о том, что Германия не пустила в Балтийское море танкер из "теневого флота" РФ. Танкер, который связывают с "теневым флотом" России, привлек внимание аналитиков своим нетипичным маршрутом. Судно, следовавшее для загрузки сырья в одном из портов РФ, внезапно прекратило движение в сторону Балтийского моря, развернулось и направилось в другую сторону.

Как пишет Reuters, это первый зафиксированный случай, когда европейская страна отказала теневому судну в доступе к Балтийскому морю.

Напомним, Вашингтон начал масштабную операцию против "теневого флота", который пытается вывезти нефть из Венесуэлы из-за манипуляций с флагами и названиями.

Американские законодатели требуют от администрации Дональда Трампа перейти к радикальным шагам - от точечных санкций до массового ареста судов, перевозящих российскую нефть.

