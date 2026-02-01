Італія "за" вступ України до ЄС, але є нюанс

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим підтримує прискорений вступ України до ЄС. Однак у пріоритеті - інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Corriere Della Sera .

За словами Таяні, першими вступити до Європейського Союзу мають Балканські країни.

"Ми підтримуємо вступ України, але Балкани для нас на першому місці. Ми взяли на себе зобов'язання перед ними, і вони є для нас пріоритетом", - заявив міністр закордонних справ Італії.

Він анонсував, що 3 березня в Римі відбудеться зустріч "Друзів Балкан", а 1 квітня очікується візит до Сербії. Таяні підкреслив, що буде допомога, зокрема й Україні.

"1 квітня ми будемо в Белграді з міністром Німеччини Вадефулем, щоб висловити свою стурбованість Сербії. Ми підтримаємо Україну, якій необхідно домогтися прогресу", - резюмував він.