Італія "за" вступ України до ЄС, але є нюанс
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим підтримує прискорений вступ України до ЄС. Однак у пріоритеті - інші країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Corriere Della Sera.
За словами Таяні, першими вступити до Європейського Союзу мають Балканські країни.
"Ми підтримуємо вступ України, але Балкани для нас на першому місці. Ми взяли на себе зобов'язання перед ними, і вони є для нас пріоритетом", - заявив міністр закордонних справ Італії.
Він анонсував, що 3 березня в Римі відбудеться зустріч "Друзів Балкан", а 1 квітня очікується візит до Сербії. Таяні підкреслив, що буде допомога, зокрема й Україні.
"1 квітня ми будемо в Белграді з міністром Німеччини Вадефулем, щоб висловити свою стурбованість Сербії. Ми підтримаємо Україну, якій необхідно домогтися прогресу", - резюмував він.
Вступ України до ЄС під питанням
Нагадаємо, у грудні 2025 року у Financial Times з'явилася інформація, що Україна в разі укладення мирної угоди та припинення війни вступить до Євросоюзу до 1 січня 2027 року. Джерела розповіли, що це обговорювалося на переговорах за участю США та європейських країн.
Близько тижня тому президент Сербії Александар Вучич підтвердив, що членство України в ЄС до 1 січня 2027 року - це частина плану із завершення війни.
В Україні теж підтвердили, що в мирному плані США зафіксовано дату вступу до ЄС у 2027 році. Але при цьому є нюанс - положення переглядається через заперечення з боку окремих країн-членів ЄС.
До слова, днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що приєднання України до ЄС 1 січня 2027 року є неможливим. За його словами, кожна країна, яка бажає потрапити до блоку, має відповідати Копенгагенським критеріям, а на цей процес потрібно кілька років.