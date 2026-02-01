ua en ru
Вс, 01 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Италия "за" вступление Украины в ЕС, но есть нюанс

Воскресенье 01 февраля 2026 15:38
UA EN RU
Италия "за" вступление Украины в ЕС, но есть нюанс Фото: Антонио Таяни (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС. Однако в приоритете - другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Corriere Della Sera.

По словам Таяни, первыми вступить в Европейский Союз должны Балканские страны.

"Мы поддерживаем вступление Украины, но Балканы для нас на первом месте. Мы взяли на себя обязательства перед ними, и они являются для нас приоритетом", - заявил министр иностранных дел Италии.

Он анонсировал, что 3 марта в Риме состоится встреча "Друзей Балкан", а 1 апреля ожидается визит в Сербию. Таяни подчеркнул, что будет помощь в том числе и Украине.

"1 апреля мы будем в Белграде с министром Германии Вадефулем, чтобы выразить свою обеспокоенность Сербии. Мы поддержим Украину, которой необходимо добиться прогресса", - резюмировал он.

Вступление Украины в ЕС под вопросом

Напомним, в декабре 2025 в Financial Times появилась информация, Украина в случае заключения мирной сделки и прекращении войны вступит в Евросоюз до 1 января 2027 года. Источники рассказали, что это обсуждалось на переговорах с участием США и европейских стран.

Около недели назад президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что членство Украины в ЕС к 1 января 2027 года - это часть плана по завершению войны.

В Украине тоже подтвердили, что в мирном плане США зафиксировано дата вступления в ЕС в 2027 году. Но при этом есть нюанс - положение пересматривается из-за возражений со стороны отдельных стран-членов ЕС.

К слову, на днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что присоединение Украины к ЕС 1 января 2027 года исключено и невозможно. По его словам, каждая страна, желающая попасть в блок, должны соответствовать Копенгагенским критериям, а на этот процесс нужно несколько лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина Италия Вступление в ЕС
Новости
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве